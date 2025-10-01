Uomini e Donne il padre di Ciro conferma la rottura? Reagisce Martina
I fan di Uomini e Donne sono in subbuglio per le ultime indiscrezioni sulla crisi tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, una delle coppie più amate dell’ultima stagione. Dopo settimane di silenzio social e qualche gesto che ha insospettito il web, le segnalazioni stanno aumentando. A lanciare l’allarme sono stati alcuni utenti che hanno notato comportamenti sospetti sia da parte di Martina che della famiglia di Ciro. Che cosa sta succedendo davvero tra i due? Martina De Ioannon vista con Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne. La miccia si è accesa quando Martina De Ioannon è stata avvistata in un locale insieme a Gianmarco Steri, anche lui ex volto del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
