Uomini e Donne è finita la storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno | la spiegazione

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La storia d'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. La coppia, uscita da Uomini e Donne, ha annunciato la fine della relazione con una storia condivisa da entrambi sui rispettivi profili Instagram. "Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un'impronta indelebile, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne 232 finitaMartina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati - E' finita tra Martina e Ciro di Uomini e Donne: la coppia nata nel popolare dating show di Canale 5 ha comunicato la fine della storia d'amore. Lo riporta superguidatv.it

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: «I motivi sono semplici. È stato un tuffo nel vuoto senza paracadute» - A meno di un anno dal loro percorso televisivo a Uomini e Donne, i due hanno comunicato la separazione con ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne 232 Finita