Uomini e Donne Ciro e Martina si sono lasciati | le loro prime parole

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne. con la scelta di lei avvenuta a Gennaio 2025. La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore, direttamente dai profili Instagram dei due ex del trono classico. Dopo giorni di dubbi, voci di crisi e indizi social, i diretti interessati hanno rotto il silenzio con un messaggio condiviso, carico di emozione e gratitudine. I fan, che avevano sperato in una riconciliazione, ora affrontano la fine definitiva di una delle coppie più seguite del programma. Le prime parole di Ciro e Martina dopo l’addio. Il messaggio, pubblicato da entrambi in una Instagram Story identica, è una riflessione profonda su ciò che è stato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro e Martina si sono lasciati: le loro prime parole

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X

Tutti gli occhi sono già per lei. Tra i suoi amici ex del Gf e di Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla pacchista che sta giocando ora. - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, è finita tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: l'annuncio sui social - A meno di un anno dalla loro partecipazione a "Uomini e Donne", Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: l'annuncio social ... Si legge su notizie.it

Martina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati - E' finita tra Martina e Ciro di Uomini e Donne: la coppia nata nel popolare dating show di Canale 5 ha comunicato la fine della storia d'amore. Come scrive superguidatv.it