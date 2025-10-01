Uomini e Donne Anticipazioni | Isabella E Gli Schiaffi In Studio!

Dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi: ecco cosa è davvero successo tra dame, cavalieri e tronisti. Anticipazioni da non perdere! Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi, promettono scintille e colpi di scena. Lorenzo Pugnaloni, sempre sul pezzo con le sue anticipazioni, ci regala un’anteprima carica di emozioni forti e momenti che faranno discutere. E se pensavate che il trono over fosse solo cuori infranti e dolci parole. preparatevi a ricredervi! Si comincia con Mario Lenti, Isabella e Cinzia Paolini al centro dello studio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne Anticipazioni: Isabella E Gli Schiaffi In Studio!

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X

Tutti gli occhi sono già per lei. Tra i suoi amici ex del Gf e di Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla pacchista che sta giocando ora. - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio - Ieri, martedì 30settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Secondo comingsoon.it

Uomini e donne, anticipazioni: Isabella perde le staffe e dà due schiaffi a Christian - Nel corso della registrazione del 30 settembre, Isabella ha dato due sberle a Christian prima di chiudere la loro conoscenza ... Da it.blastingnews.com