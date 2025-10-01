Un' ora di pioggia e il territorio si sbriciola | crolla un muro in via Gioeni
Un’ora di pioggia intensa è bastata ad Agrigento per far emergere le fragilità del territorio, in via Gioeni un muro in conci di tufo è crollato in strada. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta anche perché, lo scorso 23 settembre, il personale di Protezione civile comunale aveva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: pioggia - territorio
Impianto di trattamento dei rifiuti non pericolosi sul territorio: pioggia di critiche
Allerta meteo su Roma e Lazio, il maltempo si aggrava su quasi tutto il territorio: attesi pioggia e rovesci
Como e provincia, ancora pioggia forte sul territorio già devastato: rischio alto nelle prossime ore
Dopo giorni di pioggia, oggi il sole ci ha accompagnati nella seconda tappa delle camminate lungo la Via Francisca del Lucomagno ? Un bel giro ad anello ai Calimali insieme a Roberto Colombo, che ci ha raccontato storia e curiosità del territorio. Le camm - facebook.com Vai su Facebook
Erba: pioggia torrenziale e grandine, il maltempo colpisce ancora - Intanto a Blevio proseguono le operazioni di montaggio del ponte Bailey ... Segnala msn.com
Cassano, crolla un tratto di strada: "Pioggia torrenziale, poi il boato" - Il nubifragio alle cinque della mattina e il boato avvertito forte dai residenti: crolla un tratto di scarpata sulla via Pila, nella zona fluviale a pochi passi dall’ingresso del vecchio Linificio, ... Riporta ilgiorno.it