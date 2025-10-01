Un' ora di pioggia e il territorio si sbriciola | crolla un muro in via Gioeni

Un’ora di pioggia intensa è bastata ad Agrigento per far emergere le fragilità del territorio, in via Gioeni un muro in conci di tufo è crollato in strada. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta anche perché, lo scorso 23 settembre, il personale di Protezione civile comunale aveva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

