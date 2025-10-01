Università rafforzata la sicurezza del campus | installate oltre 600 telecamere dotate di intelligenza artificiale

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università rafforza la sicurezza del campus: installate oltre 600 telecamere dotate di intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata Motorola Solutions che fa sapere “di avere fornito soluzioni di video sicurezza e di controllo degli accessi basate sull'intelligenza artificiale per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - rafforzata

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Rafforzata Sicurezza Campus