Università Bernini in Giordania per accogliere 39 palestinesi tra studenti e ricercatori

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno ospitati da numerosi atenei italiani: il gruppo più numeroso, quattordici, all’università di Milano, otto a Siena; due a Bari Aldo Moro e due nella Tuscia; poi Roma, Venezia e Padova. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Bernini in Giordania accoglie 39 studenti e docenti palestinesi - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è volata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere personalmente 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi che ar ...

