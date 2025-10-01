Università Bernini in Giordania per accogliere 39 palestinesi tra studenti e ricercatori

Saranno ospitati da numerosi atenei italiani: il gruppo più numeroso, quattordici, all’università di Milano, otto a Siena; due a Bari Aldo Moro e due nella Tuscia; poi Roma, Venezia e Padova. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Università, Bernini in Giordania per accogliere 39 palestinesi tra studenti e ricercatori

