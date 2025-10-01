Unipd prosegue l' occupazione pro-Palestina di Sociologia | tavola rotonda con docenti

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l'occupazione studentesca del dipartimento di Sociologia a sostegno della Palestina. Gli studenti hanno organizzato una tavola rotonda all’interno del dipartimento di Sociologia occupato, insieme ad alcuni docenti universitari, il professore di Scienze Politiche e direttore del Centro Di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unipd - prosegue

unipd prosegue occupazione proPro Pal, studenti occupano e protestano nelle scuole superiori di Torino: "Blocchiamo tutto per Gaza" - Nuova agitazione dopo i cortei della scorsa settimana e gli scontri con le forze dell'ordine: Einstein in "auto- torinotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Unipd Prosegue Occupazione Pro