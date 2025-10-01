Union Saint-Gilloise-Newcastle 0-4 | gol e highlights Tonali protagonista nel gol del vantaggio

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Tonali è tra i protagonisti  della netta vittoria del Newcastle per 0-4 in casa dell'Union Saint-Gilloise. L'ex Milan propizia il gol del vantaggio con un tiro al volo da fuori area che trova la deviazione vincente di Woltemade. La doppietta di Gordon su rigore e la rete finale di Barnes chiudono i conti in favore dei Magpies. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

