Union Saint-Gilloise-Newcastle 0-4 | gol e highlights Tonali protagonista nel gol del vantaggio
Sandro Tonali è tra i protagonisti della netta vittoria del Newcastle per 0-4 in casa dell'Union Saint-Gilloise. L'ex Milan propizia il gol del vantaggio con un tiro al volo da fuori area che trova la deviazione vincente di Woltemade. La doppietta di Gordon su rigore e la rete finale di Barnes chiudono i conti in favore dei Magpies. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Si è infortunato in Champions nell'azione del 3-0 allo Slavia. Rinuncerà alla Nazionale e anche alla sfide contro la Roma e l'Union Saint-Gilloise.
