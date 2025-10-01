Union Brescia approvati il nuovo CdA e l’aumento di capitale di 12 milioni

Nella sede del Gruppo Feralpi si è svolta l’assemblea dei soci della società, presieduta dal presidente Giuseppe Pasini, che ha segnato un passaggio decisivo per il rafforzamento della struttura societaria.L’assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025 e, soprattutto, ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: union - brescia

Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino

Union Brescia-Pro Vercelli (sabato 06 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Quattro assenti per Diana, Santoni al completo

Presentato l’Union Brescia: casacca azzurra, simbolo la Leonessa. Pasini: “La squadra in serie B in 3 anni”

Union Brescia, ecco il nuovo cda del club: presente Pasini e altri 12 soci https://tinyurl.com/4msacurw - facebook.com Vai su Facebook

I risultati del nostro settore giovanile #UnionBrescia - X Vai su X

Union Brescia, c’è il Cda: Pasini presidente; vice sono Bonomi e Gnutti - L'assemblea dei soci ha deliberato l'approvazione del bilancio d'esercizio e la nomina del Consiglio di amministrazione del Club e del Collegio sindacale ... quibrescia.it scrive

Union Brescia, ecco il Cda: Bonomi e Gnutti i vice di Pasini - Il 30 settembre si è tenuta l’assemblea dei soci di Union Brescia srl nella sede del Gruppo Feralpi, presieduta dal Presidente Giuseppe Pasini. Come scrive brescia.corriere.it