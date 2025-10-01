unimore una mostra dedicata agli strumenti scientifici storici

Nell’ 850esimo anniversario della fondazione degli studi universitari a Modena, il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore, in collaborazione con l’ Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, ha voluto condividere con la città un importante e inedito patrimonio, quello della strumentazione scientifica storica dell’università. Per farlo ha organizzato la mostra a ingresso libero ’ Tesori Modenesi Ritrovati ’, che inaugurerà sabato a Palazzo Coccapani d’Aragona (Corso Vittorio Emanuele II, 59). I ’tesori’ esposti sono strumenti scientifici utilizzati dal 1750 fino al 1920, poi conservati per lungo tempo e ritrovati di recente in polverose casse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

