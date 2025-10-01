Uniba si insedia il nuovo rettore | da oggi Roberto Bellotti alla guida dell' Ateneo

Da oggi ha preso posto nel suo nuovo ruolo di rettore dell'Ateno del capoluogo pugliese. Si è insediato oggi ufficialmente il professor Roberto Bellotti alla guida dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il mandato 2025-2031. L'elezione di Bellotti a rettore Uniba è avvenuta lo scorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

