Unghie autunnali | le chrome nails di Julia Roberts e le altre ispirazioni da star

Vanityfair.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finish grintosi, effetti satinati, colori intensi e nuance vivide che non si arrendono al rigore dell'inverno. Qualche ispirazione da star per entrare con stile nella nuova stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

unghie autunnali le chrome nails di julia roberts e le altre ispirazioni da star

© Vanityfair.it - Unghie autunnali: le chrome nails di Julia Roberts e le altre ispirazioni da star

In questa notizia si parla di: unghie - autunnali

Scopri le tendenze dei colori per unghie autunnali: blu zaffiro

I colori prediletti per le unghie autunnali

Caramel Chrome Nails: il trend unghie autunnali 2025 tra neutral e glazed effect - Riflessi dorati, finish specchiato e calde tonalità caramello: le caramel chrome nails sono la manicure must- Scrive alfemminile.com

unghie autunnali chrome nailsColori unghie autunno 2025: tendenze e ispirazioni dalle passerelle alle vostre mani - Dai ritorni di classici iconici alle più inedite audacie cromatiche, la selezione di tendenze per le colori unghie autunno 2025 si mostra ricca di vibrazioni, ... Riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Unghie Autunnali Chrome Nails