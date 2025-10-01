Undici mesi per ecografia a disabile dopo la denuncia la risoluzione del caso | Esame anticipato al 21 ottobre
E' stato anticipato “al 21 ottobre prossimo” dall'11 agosto 2026, come previsto in origine, l'appuntamento per un'ecografia urgente al Policlinico di Bari per una 53enne disabile.La vicenda era stata sollevata nei giorni scorsi dall'associazione Cas Art.32. La donna, invalida al 100% e con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dopo la denuncia, anticipata al 21 ottobre l'ecografia a una disabile di Bari - tendinea prescritta dal medico curante a una donna pugliese di 53 anni, disabile al cento per cento. Secondo ansa.it
Al Policlinico di Bari 11 mesi per ecografia, 'non ci sono date' - Cinquantatré anni, invalida al cento per cento con il riconoscimento della legge 104, e la richiesta da parte del medico curante di un'ecografia muscolo- Scrive msn.com