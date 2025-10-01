Undici mesi per ecografia a disabile dopo la denuncia la risoluzione del caso | Esame anticipato al 21 ottobre

E' stato anticipato “al 21 ottobre prossimo” dall'11 agosto 2026, come previsto in origine, l'appuntamento per un'ecografia urgente al Policlinico di Bari per una 53enne disabile.La vicenda era stata sollevata nei giorni scorsi dall'associazione Cas Art.32. La donna, invalida al 100% e con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

