Un’altra richiesta di estradizione per la bolsonarista Zambelli

Cms.ilmanifesto.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un’altra richiesta di estradizione del Brasile per Carla Zambelli, la deputata bolsonarista detenuta a Rebibbia dallo scorso 30 luglio, quando è stata arrestata a Roma in quanto ricercata dall’Interpol . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

un8217altra richiesta di estradizione per la bolsonarista zambelli

© Cms.ilmanifesto.it - Un’altra richiesta di estradizione per la bolsonarista Zambelli

In questa notizia si parla di: altra - richiesta

Galatasaray, altra richiesta all’Inter! Un nome nel mirino – CdS

Calciomercato Napoli, altra richiesta da 50 milioni: la strategia

Cerca Video su questo argomento: Un8217altra Richiesta Estradizione Bolsonarista