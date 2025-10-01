Una vita per gli altri instancabile volontario | è morto Adriano Ghidini
La comunità di Lumezzane si stringe alla famiglia per la scomparsa di Adriano Ghidini, stroncato in meno di un mese da una grave malattia. Si è spento a 86 anni: lascia nel dolore la moglie Margherita Volpi, i fratelli Flavio, Raffaella e Silvano con le rispettive famiglie, i cognati. Un uomo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
