Una vita per gli altri instancabile volontario | è morto Adriano Ghidini

Bresciatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Lumezzane si stringe alla famiglia per la scomparsa di Adriano Ghidini, stroncato in meno di un mese da una grave malattia. Si è spento a 86 anni: lascia nel dolore la moglie Margherita Volpi, i fratelli Flavio, Raffaella e Silvano con le rispettive famiglie, i cognati. Un uomo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vita - instancabile

Sopravvissuta ad Auschwitz, voce instancabile contro l’odio e la discriminazione, la senatrice a vita raggiunge un traguardo straordinario. Che non è solo anagrafico, ma soprattutto quello di una vita trasformata in impegno civile

Cerca Video su questo argomento: Vita Instancabile Volontario 232