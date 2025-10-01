Buon cibo a casa Giusti, dove Modena Volley si è ritrovata ieri sera, ma anche tante riflessioni sul futuro che sta per cominciare di Modena Volley. In prima linea Alberto Casadei, direttore sportivo che non si è sottratto alle domande sulla nuova stagione, sui nuovi giocatori in rosa, sulle prospettive e soprattutto sulle speranze di una Valsa Group che a cercherà presto di capire quanto vale e dove e come potrà migliorarsi. "Come sempre all’inizio le sensazioni sono di entusiasmo e curiosità" attacca Casadei, cui mancano soltanto due membri della rosa, i campioni del mondo Anzani e Porro, per vedere la squadra al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Una Valsa giovane, ci vorrà pazienza"