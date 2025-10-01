Una sfida di solidarietà Corsi per volontari della CRI

Dopo le sfide tra Contee. è il momento di una nuova sfida: quella della solidarietà! Visto l’entusiasmo, la partecipazione e lo spirito di squadra che hanno caratterizzato le sfide tra Contee, la Croce Rossa di Bagni di Lucca invita la cittadinanza a raccogliere una nuova, grande sfida: diventare volontari e mettersi al servizio della comunità. Durante il corso i partecipanti potranno conoscere le tante aree di attività della Croce Rossa: dal servizio in ambulanza alle emergenze, dall’assistenza alla popolazione alla protezione civile, dagli interventi in cooperazione con le forze armate fino ai soccorsi speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it