Una sfida di solidarietà Corsi per volontari della CRI
Dopo le sfide tra Contee. è il momento di una nuova sfida: quella della solidarietà! Visto l’entusiasmo, la partecipazione e lo spirito di squadra che hanno caratterizzato le sfide tra Contee, la Croce Rossa di Bagni di Lucca invita la cittadinanza a raccogliere una nuova, grande sfida: diventare volontari e mettersi al servizio della comunità. Durante il corso i partecipanti potranno conoscere le tante aree di attività della Croce Rossa: dal servizio in ambulanza alle emergenze, dall’assistenza alla popolazione alla protezione civile, dagli interventi in cooperazione con le forze armate fino ai soccorsi speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sfida - solidariet
Degustazioni, libri, musica e solidarietà, al via la festa del vino a Gallarate e la sfida alla “Masterchef” - X Vai su X
Grazie alla SLC CGIL Palermo ed alle segreterie e maestranze del Teatro Massimo Palermo della solidarietà. La vera forza dei lavoratori risiede nella loro incrollabile solidarietà, la capacità di unirsi e sostenersi reciprocamente di fronte a ogni sfida. Grazie - facebook.com Vai su Facebook