Una rotatoria attesa da anni a Dolo | al via oggi i lavori

Veneziatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ufficialmente avviata mercoledì mattina la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la strada regionale 11 e via Torre, intervento atteso da anni che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza stradale, fluidità del traffico e tutela dell’utenza debole. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

