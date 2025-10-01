Arezzo, 1 ottobre 2025 – Fino al 31 ottobre al Circolo Artistico di Corso Italia ad Arezzo, prosegue la mostra fotografica dal titolo . Una mostra itinerante che ha già toccato diverse importanti tappe in Piemonte e che ora è in Toscana - ad Arezzo tutto il mese di ottobre - fino poi a girare tutt'Italia. E' l'espressione artistica di un ragazzo malato di Sensibilità Chimica Multipla, malattia ambientale ancor poco conosciuta nel nostro paese e testimonianza di una storia profonda. Il messaggio della mostra, oltre che artistico, è di dar forza e mostrare quanto sia importante continuare a coltivare le proprie passioni e non perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Una rinascita nel bosco - Esplorando la Sensibilità Chimica Multipla» di Luca Tresoldi