Una piazza di libri | il tema dell' adolescenza protagonista dell’ultimo incontro
VILLA CASTELLI - Ultimo appuntamento di "Una Piazza di Libri - Percorsi narrativi per la parità" - quarta edizione, organizzato dall'associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line Aps.Dopo i primi due appuntamenti del 28 agosto con Azzurra Rinaldi, economista, divulgatrice e femminista. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: piazza - libri
Rassegna culturale "Una piazza di libri": quarta edizione all'insegna della parità di genere
E Ghinelli "battezza" Tomasi. I sindaci insieme in piazza per una serata tra libri e arte
Libri, in piazza Federico di Svevia la presentazione di“Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese
Per questo weekend ci spostiamo in piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Torino, per Portici di Carta, la libreria all'aperto più lunga che sia! Come sempre i nostri espositori vi aspettano con libri antichi, usati, rari, fuori catalogo, prime edizioni e tante altre chicch - facebook.com Vai su Facebook
Capire l’adolescenza, la collana in edicola con iO Donna - di Stefania Andreoli, in uscita il 12 aprile, si apre con due lettere accorate di genitori in difficoltà e prosegue così: «Di lustro in lustro gli adolescenti cambiano ... Lo riporta iodonna.it
Adolescenza: come parlare con i figli - Senza arrivare a condividerlo, quel senso amaro di alienazione l’ho compreso più tardi, con le turbolenze delle loro adolescenze, tra le faglie e le trincee sotto il cui peso ogni madre o padre presto ... Riporta donnamoderna.com