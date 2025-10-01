Una piazza di libri | il tema dell' adolescenza protagonista dell’ultimo incontro

Brindisireport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLA CASTELLI - Ultimo appuntamento di "Una Piazza di Libri - Percorsi narrativi per la parità" - quarta edizione, organizzato dall'associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line Aps.Dopo i primi due appuntamenti del 28 agosto con Azzurra Rinaldi, economista, divulgatrice e femminista. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - libri

Rassegna culturale "Una piazza di libri": quarta edizione all'insegna della parità di genere

E Ghinelli "battezza" Tomasi. I sindaci insieme in piazza per una serata tra libri e arte

Libri, in piazza Federico di Svevia la presentazione di“Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese

Capire l’adolescenza, la collana in edicola con iO Donna - di Stefania Andreoli, in uscita il 12 aprile, si apre con due lettere accorate di genitori in difficoltà e prosegue così: «Di lustro in lustro gli adolescenti cambiano ... Lo riporta iodonna.it

Adolescenza: come parlare con i figli - Senza arrivare a condividerlo, quel senso amaro di alienazione l’ho compreso più tardi, con le turbolenze delle loro adolescenze, tra le faglie e le trincee sotto il cui peso ogni madre o padre presto ... Riporta donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Piazza Libri Tema Adolescenza