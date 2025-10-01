Una nuova aula studio per i giovani grazie al progetto Iang

Leccotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 ottobre in Valle San Martino aprirà ufficialmente una nuova aula studio, uno spazio gratuito dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori. L'iniziativa è promossa dal progetto Iang - Insieme ai Nostri Giovani sostenuto dai Comuni del polo Valle San Martino (Calolziocorte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - aula

Nuova aula studio per i piccoli pazienti del Policlinico, donati 20mila euro al reparto della Neonatologia

Acquistato un locale in piazza Costantini, diventerà una nuova aula studio

Caivano, consegnata la nuova Aula Magna: «Da luogo diroccato a casa del sapere»

Nuova aula studio. Da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 - Una nuova aula studio a disposizione degli studenti, è quella messa a disposizione dal circolo Mcl Il Gorinello, in... Come scrive lanazione.it

Nuova aula studio al circolo Bolognesi - Iniziativa promossa da Arci Ferrara in collaborazione con le associazioni studentesche Link, Out+ e Udu – Rua. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Aula Studio Giovani