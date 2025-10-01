Una Mamma per Amica | Jared Padalecki in lacrime nel documentario che esplora il culto dello show

L'attore, primo fidanzatino di Rory nella serie di culto, si commuove nel trailer del documentario dedicato allo show con Alexis Bledel e Lauren Graham. La storia di Stars Hollow e dei suoi eccentrici abitanti raccontata in un nuovo documentario, Drink Coffee, Talk Fast, dedicato al culto di Una mamma per amica. Il film contiene una serie di interviste al cast tra cui quella a un commosso Jared Padalecki, che ha ricordato la sua esperienza sul set nei panni di Dean, primo fidanzatino di Rory Gilmore. Il film diretto dai documentaristi Meghna Balakumar e Kevin Konrad Hanna, attualmente in lavorazione con Ink On Paper Studios, offre un ritratto approfondito di una delle serie televisive più amate attraverso interviste inedite con i membri del cast, approfondimenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una Mamma per Amica: Jared Padalecki in lacrime nel documentario che esplora il culto dello show

