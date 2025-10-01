una legge sulla sicurezza e un assessore regionale

"La sicurezza non è né di destra né di sinistra. La sicurezza è un diritto che rende piena la cittadinanza sociale. La destra anche a Siena ha fallito sulla sicurezza perché l’ha affrontata solo per slogan. È un tema molto importante, che riguarda soprattutto gli anziani, le donne, chi vive in quartieri popolari come nel centro delle città, ma tutti a vario titolo siamo vulnerabili". A dirlo Stefano Scaramelli, capolista per Eugenio Giani presidente Casa Riformista, che annuncia: "Se sarò eletto lavorerò a una ‘Legge speciale sulla sicurezza’. La sicurezza non si affronta con la propaganda, ma con idee e investimenti seri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

