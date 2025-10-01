Una Hotels attenta | Udine ha qualità

Neopromossa a chi? Guardando il roster di Udine, ma soprattutto tenendo conto del percorso fatto nella scorsa stagione dalle squadre che sono salite dalla Serie A2 (Trieste e Trapani entrambe ai playoff) non ci sorprenderemmo se i friulani guidati da coach Vertemati diventassero, assieme a Cantù, una sorta di ‘mina vagante’ del torneo. Occhio, dunque, all’esordio che domenica attende i biancorossi. Di fronte si troveranno un roster costruito con grande senso logico dal ds Gracis. Il faro e leader del gruppo è senza dubbio Hickey, play tascabile (180 cm scarsi) che dovrà dettare i ritmi ai compagni e mettersi in proprio quando le cose non gireranno a dovere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels, attenta: Udine ha qualità

Sotto le plance ci sarà la fisicità di Mekowulu, non un fenomeno, ma un giocatore solido, di stazza (205 cm per 111 kg) che conosce bene il nostro campionato dove ha vestito le canotte di Treviso e ...