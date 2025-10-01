Una Hotels attenta | Udine ha qualità

Neopromossa a chi? Guardando il roster di Udine, ma soprattutto tenendo conto del percorso fatto nella scorsa stagione dalle squadre che sono salite dalla Serie A2 (Trieste e Trapani entrambe ai playoff) non ci sorprenderemmo se i friulani guidati da coach Vertemati diventassero, assieme a Cantù, una sorta di ‘mina vagante’ del torneo. Occhio, dunque, all’esordio che domenica attende i biancorossi. Di fronte si troveranno un roster costruito con grande senso logico dal ds Gracis. Il faro e leader del gruppo è senza dubbio Hickey, play tascabile (180 cm scarsi) che dovrà dettare i ritmi ai compagni e mettersi in proprio quando le cose non gireranno a dovere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

