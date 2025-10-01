Una giornata di musica per la Palestina con Borgo live Aid for Gaza

Sabato 4 ottobre la musica riempirà il Teatro Rosmini di Borgomanero per un evento che non è solo un concerto, ma un potente richiamo alla solidarietà e all'umanità: sul palco va in scena il "Borgo live Aid for Gaza", ispirato dal leggendario Live Aid che 40 anni fa unì il mondo. Dalle 17 alle 23. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

