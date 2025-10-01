Una fiaccolata digitale per Gaza ecco come puoi partecipare
Una fiaccolata che non si spegne e che unisce persone da ogni parte del mondo. Un modo diverso ma potente per arrivare al cuore di un massacro che sta devastando l’umanità. È questa l’immagine che prende forma su www.LightsForGaza.com, il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: fiaccolata - digitale
Scalea: domani fiaccolata silenziosa in ricordo di Ilaria Sollazzo, vittima di #femminicidio https://calabriadirettanews.com/2025/10/01/scalea-domani-fiaccolata-silenziosa-in-ricordo-di-ilaria-sollazzo-vittima-di-femminicidio/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
100 Ospedali per Gaza 2 Ottobre 2025 - Ascoli Piceno Ore 20:45 FIACCOLATA VERSO L'OSPEDALE MAZZONI - facebook.com Vai su Facebook
Rebora (Music for peace): “Sabato fiaccolata per Gaza senza bandiere” - 30 in via Balleydier: “L’obiettivo è superare i 50mila del 30 agosto” ... Riporta genova.repubblica.it
La fiaccolata per Gaza a Genova, molto partecipata - Migliaia di persone hanno sfilato per celebrare la partenza della Global Sumud Flotilla, che proverà a portare cibo via mare nella Striscia ... Secondo ilpost.it