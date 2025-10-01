Una festa dedicata a Santo Stefano in Tegurio | quattro giorni di appuntamenti
Con l'arrivo dell'autunno, nelle frazioni si rinnovano gli appuntamenti con le tradizionali sagre di paese. Si parte a inizio ottobre con la storica Festa di Godo, dedicata a Santo Stefano in Tegurio: un appuntamento ricco di spettacoli, tornei e intrattenimenti che trasformeranno gli angoli più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: festa - dedicata
La Festa del Redentore dedicata a Casanova. Da domani aprono nuove prenotazioni
La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente
Ritorna la festa dell'Unità con la prima serata dedicata a una cena all you can eat di tagliatelle
Domenica 5 ottobre torna Musei in Festa! Una giornata dedicata alla cultura e all’arte per i residenti dei 44 Comuni della Città metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto che potranno accedere gratuitamente alle sedi dei Musei Civici di Venezia. Olt - facebook.com Vai su Facebook
Santo Stefano, il primo martire cristiano: la festa, i riti e le tradizioni - Santo Stefano è la festa dedicata a uno dei primi discepoli di Gesù, primo martire (o protomartire) cristiano, oltre che il primo diacono eletto a Gerusalemme. repubblica.it scrive
VATICANO/ANGELUS - Papa Francesco nella Festa di Santo Stefano: i martiri cristiani pregano anche per la salvezza dei loro carnefici - L’amore, umanamente impossibile, rivolto anche ai propri carnefici è uno dei connotati propri del martirio cristiano, che lo rendono imparagonabile a tutte le forme umane di ... Lo riporta fides.org