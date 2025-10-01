Una festa dedicata a Santo Stefano in Tegurio | quattro giorni di appuntamenti

Ravennatoday.it | 1 ott 2025

Con l'arrivo dell'autunno, nelle frazioni si rinnovano gli appuntamenti con le tradizionali sagre di paese. Si parte a inizio ottobre con la storica Festa di Godo, dedicata a Santo Stefano in Tegurio: un appuntamento ricco di spettacoli, tornei e intrattenimenti che trasformeranno gli angoli più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

