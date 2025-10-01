Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica | riapre il bar del paese
A Cetica, borgo montano del Comune di Castel San Niccolò, noto per le patate rosse e per una comunità resiliente che non ha mai smesso di credere nelle terre alte, ha riaperto il bar alimentari del paese. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale e dal sindaco, che hanno salutato l’arrivo della famiglia Manetti – Simone, Beatrice e i figli Amar e Salman – trasferitasi da Firenze in Casentino per realizzare un sogno di vita autentica. “Per noi il Casentino è sempre stato un rifugio di natura e tranquillità – racconta Beatrice –. Cercavamo un luogo vero, ricco di tradizioni e calore umano. 🔗 Leggi su Lortica.it
