I n una Toscana vestita dei colori caldi dell'autunno, Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno scelto di pronunciare il loro "sì" con un matrimonio che è andato oltre la formalità di una cerimonia. Due giorni di festa, condivisione e sorprese, che hanno trasformato il rito in una vera celebrazione della vita e dell'amore. Luca Calvani ha sposato Alessandro Franchini. Il 28 settembre, presso la Tenuta I Massini, stando a quanto raccontato da Vanity Fair tutto è iniziato con una pizzata pensata per unire gli invitati in un'atmosfera di intimità.

© Iodonna.it - Una cerimonia intima e festosa sotto una quercia secolare, tra amici, musica e un menu vegetariano d’autore