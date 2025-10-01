Una cerimonia intima e festosa sotto una quercia secolare tra amici musica e un menu vegetariano d’autore
I n una Toscana vestita dei colori caldi dell’autunno, Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno scelto di pronunciare il loro “sì” con un matrimonio che è andato oltre la formalità di una cerimonia. Due giorni di festa, condivisione e sorprese, che hanno trasformato il rito in una vera celebrazione della vita e dell’amore. Panico nel giorno del matrimonio: si strappa l’abito da sposa, il video è virale X Leggi anche › “Grande Fratello”, Luca Calvani è stato eliminato: «Va bene così» Luca Calvani ha sposato Alessandro Franchini. Il 28 settembre, presso la Tenuta I Massini, stando a quanto raccontato da Vanity Fair tutto è iniziato con una pizzata pensata per unire gli invitati in un’atmosfera di intimità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: cerimonia - intima
Luna Berlusconi e lo chef Vittorio Vaccaro si sono sposati con una cerimonia intima e pochi invitati
Selena Gomez ha sposato Benny Blanco: cerimonia intima e abito sobrio. I due si sono conosciuti nel 2023
La popstar e il produttore musicale hanno celebrato il loro sì a Santa Barbara in una cerimonia intima, tra amici celebri, abito da sogno e momenti emozionanti condivisi sui social. - X Vai su X
Promesse vere. Emozioni autentiche. Da NOAH Eventi, i riti civili trovano uno spazio carico di significato, dove ogni parola, ogni sguardo, ogni momento ha la cornice che merita. Siamo il luogo perfetto per chi desidera una cerimonia intima, elegante e pers - facebook.com Vai su Facebook
Morto sotto il sole, figlio e fratelli alla cerimonia - Il più grande dei quattro figli, il 19enne Salah, che non ha trattenuto le lacrime, e poi due fratelli e altri parenti, oltre a tanti colleghi, amici e alle istituzioni. Come scrive ansa.it