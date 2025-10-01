Una cena per sostenere Laura | Noi siamo pronti e speranzosi

"Importantissima la numerosa presenza per noi, ma soprattutto per Laura, quindi prenotate. Noi siamo pronti e speranzosi, grazie all’aiuto di tante persone. Confidiamo nel sostegno da parte di tutta la comunità". Con questo appello il Circolo La Luna organizza per venerdì 3 ottobre una cena in via della Rose alle Melorie di Ponsacco. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, sarà un’occasione per raccogliere fondi per sostenere la battaglia della concittadina Laura Frangioni, 53 anni, che da tempo sta combattendo contro il tumore che ora si è ripresentato per la quarta volta, quest’ultima al polmone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una cena per sostenere Laura: "Noi siamo pronti e speranzosi"

