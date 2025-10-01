Una camminata alla scoperta dei personaggi femminili che hanno fatto la storia della città di Forlì

Una storia meno nota, ma non per questo meno suggestiva, sarà raccontata sabato 4 ottobre dalla guida Silvia Togni lungo i quattro chilometri in cui si struttura il percorso della prima edizione di “Passi di Storia”, l’iniziativa promossa da Donne Impresa Confartigianato Forlì, in collaborazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

