Una bici rubata panetti di hashish che volano dalla finestra e 4mila euro

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cercando una bicicletta rubata gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato droga e contanti, finendo anche per arrestare uno spacciatore. È successo in via degli Arditi a Sampierdarena intorno alle ore 20:30 di martedì. Seguendo il gpsGli agenti del commissariato di Cornigliano sono stati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bici - rubata

Napoli, sorpresi con bici elettrica rubata che fuoriesce dal portabagli: identificati e arrestati

Pusher in fuga. Agente lo blocca sulla bici rubata

Bici rubata vicino alla spiaggia: "Per me ha un grande valore affettivo, aiutatemi a ritrovarla"

Droga viaggia in autostrada nascosta tra i giocattoli, sequestrati oltre 30 chili di hashish - La droga in autostrada nascosta tra i giocattoli, oltre 30 chili di hashish suddiviso in 297 panetti. fanpage.it scrive

Ritrovata la bici speciale rubata a una bambina disabile - E' stato ritrovata non distante da dove era stata rubata, nel quartiere torinese di San Salvario, la bici della bambina di otto anni con difficoltà motorie. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bici Rubata Panetti Hashish