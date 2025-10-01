La cifra autoriale di un Paul Thomas Anderson, mai così puntuale e politica, reinventa e anzi unifica lo sguardo di imprescindibili maestri della Settima Arte, costruendo una sequenza da manuale. Impossibile definire Paul Thomas Anderson un regista postmoderno in senso stretto, eppure il suo cinema in qualche modo eleva soggettività, pluralismo e irriverenza, proponendo in chiave artistica analisi, critiche e significati alla società odierna e capitalista. Con Magnolia ragionava sul valore della narrazione corale e le interconnessioni tra i tanti protagonisti di una singola storia frammentata, mentre con Il Petroliere la riflessione guardava alle radici dell'America stessa, alla violenza del progresso e alla fragilità degli ideali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Una battaglia dopo l'altra e il magistrale inseguimento che cita i più grandi