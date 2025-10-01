Sheyna Patel, una studentessa di 14 anni di Longwood, in Florida, ha trasformato la sua passione per le STEM e l’ambiente in un’invenzione rivoluzionaria: un idrogel non tossico in grado di catturare e rimuovere oltre il 93% delle microplastiche presenti nell’acqua. La sua idea è nata dall’osservazione della crescente minaccia dell’ inquinamento da plastica negli oceani e dalla difficoltà di rimuovere queste particelle invisibili, ma dannose, che mettono a rischio la biodiversità marina. L’invenzione. Il funzionamento è semplice ma geniale: l’idrogel agisce come una spugna, intrappolando e rimuovendo le microplastiche, in particolare quelle di tipo PET, con un’efficacia dimostrata in laboratorio superiore al 93%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Una 14enne inventa un idrogel contro le microplastiche in acqua: nuova speranza anti-inquinamento