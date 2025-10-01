Un vuoto urbano in un luogo che produce valore | Sogliano Ambiente apre le porte della sua nuova sede

Cesenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si terrà il taglio del nastro della nuova sede di Sogliano Ambiente in via della Resistenza 4 a Sogliano al Rubicone, alla presenza, tra gli altri, della sindaca, Tania Bocchini, e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. L’inaugurazione istituzionale sarà un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vuoto - urbano

Piazza Federico II, l'idea del "restyling": da vuoto urbano a luogo vivo di aggregazione e socialità

Cerca Video su questo argomento: Vuoto Urbano Luogo Produce