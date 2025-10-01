Un viaggio dentro la vita | XMetaReal e Fondazione AIRC portano il pubblico all' interno di una cellula umana grazie alle tecnologie immersive
Entrare nel cuore di una cellula, esplorarne i segreti e scoprire come da lì inizi la ricerca contro il cancro: a Trieste Next – Festival della Ricerca Scientifica, è stato possibile grazie all'esperienza immersiva ideata e realizzata da XMetaReal per Fondazione AIRC. Trieste Next è uno degli appuntamenti di divulgazione scientifica più seguiti in Italia e in Europa, che ogni anno trasforma Piazza Unità d'Italia in un grande palcoscenico del sapere, con oltre 100 eventi e centinaia di scienziati e scienziate provenienti da tutto il mondo, impegnati a dialogare con cittadini e studenti. Il tema scelto per l'edizione 2025, “La vita dentro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
