Un uomo ha investito mio figlio ha controllato i suoi danni e poi è scappato senza soccorrerlo

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono le 1:46 e ci troviamo ancora in ospedale, io e mio figlio, per colpa di un uomo anziano che, invece di essere esempio di responsabilità e rispetto, si è dimostrato un vile e vergognoso". Inizia così il post sui social di Arianna Mocerino, consigliera della X Municipalità, che ha raccontato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - investito

Soriso, condannato a 8 anni e 8 mesi l’uomo che ha investito e accoltellato l’ex moglie

Terribile incidente sulla Marecchiese, morto un uomo dopo essere stato investito da un'auto

C’è un video con gli ultimi momenti del maratoneta di 114 anni investito: caccia all’uomo, un arresto

"Mio figlio investito da un uomo fuggito senza soccorrerlo": la denuncia della consigliera municipale - In un post Arianna Mocerino (X Municipalità) racconta la disavventura occorsa a suo figlio, 15 anni ... napolitoday.it scrive

Uomo investito dal tram a Palermo, è grave - Un tragico incidente è avvenuto oggi a Palermo, dove un uomo di circa sessant'anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un tram. Lo riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo Ha Investito Mio