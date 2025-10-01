Un uomo ha investito mio figlio ha controllato i suoi danni e poi è scappato senza soccorrerlo
"Sono le 1:46 e ci troviamo ancora in ospedale, io e mio figlio, per colpa di un uomo anziano che, invece di essere esempio di responsabilità e rispetto, si è dimostrato un vile e vergognoso". Inizia così il post sui social di Arianna Mocerino, consigliera della X Municipalità, che ha raccontato. 🔗 Leggi su Today.it
