Un sogno in rosa | arriva Barbie The Dream Experience ad Amsterdam

Ad Amsterdam una mostra imperdibile. 2.000 metri quadrati di pura magia: Barbie™: The Dream Experience porta i visitatori in un percorso immersivo e cronologico che ripercorre oltre sei decenni di storia della bambola più iconica al mondo. L'esperienza, ospitata presso WONDR Experience Amsterdam in collaborazione con Mattel Inc., trasforma i ricordi di generazioni in scenari interattivi e spettacolari. Dodici ambienti tematici catapultano il pubblico nelle epoche che hanno definito Barbie®: dal razzo rétro-futuristico che celebra la Barbie Astronauta degli anni '60, alla spiaggia californiana "Malibu" degli anni '70, fino al salone anni '90 dedicato alla leggendaria Totally Hair™, la Barbie più venduta di sempre.