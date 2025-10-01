Un risultato inaspettato Non fare più il sindaco? Un po’ mi dispiace

Andrea Cardilli, ora che è stato eletto in Regione dovrà lasciare l’incarico da sindaco di Colli del Tronto. E’ dispiaciuto? "Ad esser sincero, un pò sì (ride, ndr). Questa mattina sono entrato in Comune e ho notato che un pizzico di nostalgia comincio già ad averla. Tre mandati da sindaco e uno da vice non si mettono alle spalle facilmente. A parte questo, però, sono felice per l’esito di questa tornata elettorale e per le 7.358 preferenze che ho ricevuto". Si aspettava un successo di simili proporzioni? "Assolutamente no, per me è stato un risultato inaspettato e la soddisfazione è davvero molto grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

