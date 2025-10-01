Un regionale da 200 km h Il treno hi-tech di Alstom | Veloce e sostenibile È il futuro dei trasporti

Trenitalia e Alstom hanno presentato a Expo Ferroviaria 2025 il nuovo treno Regionale Coradia Stream, capace di raggiungere i 200 kmh e trasportare fino a 1.076 passeggeri. Progettato e costruito interamente in Italia negli stabilimenti di Sesto San Giovanni, Bologna e Savigliano, entrerà in servizio in Toscana, Umbria e Lazio. Il convoglio, lungo otto carrozze e con 618 posti a sedere, offre accessibilità senza barriere, spazi dedicati alle biciclette, sistemi avanzati di climatizzazione e un ambiente a basso rumore. È realizzato con materiali riciclabili al 96% e consente un risparmio energetico fino al 35%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un regionale da 200 km/h. Il treno hi-tech di Alstom: "Veloce e sostenibile. È il futuro dei trasporti"

In questa notizia si parla di: regionale - treno

Bloccati per 6 ore di notte su un treno regionale tra Bari e Foggia: "Senza acqua ed elettricità"

Bloccati per 6 ore di notte su un treno regionale tra Bari e Foggia: "Senza acqua ed elettricità"

Turista americano rapinato e accoltellato su un treno regionale per Milano Bovisa

Un Regionale per X Factor 2025. Ecco il treno dedicato. - facebook.com Vai su Facebook

Un regionale da 200 km/h. Il treno hi-tech di Alstom: "Veloce e sostenibile. È il futuro dei trasporti" - Trenitalia e Alstom hanno presentato a Expo Ferroviaria 2025 il nuovo treno Regionale Coradia Stream, capace di raggiungere i 200 km/h e trasportare fino a 1. Segnala ilgiorno.it

Trenitalia, arriva il nuovo treno regionale che viaggia a 200 km/h: quando e dove sarà utilizzato - Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato oggi il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 ... Come scrive leggo.it