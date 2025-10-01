Un record iniziato oltre due anni fa | Con settembre è il 28esimo mese consecutivo più caldo del normale

Forlitoday.it | 1 ott 2025

E' stato un settembre tutt'altro che fresco in Romagna. Ottobre eredita infatti l'undicesimo settembre più caldo degli ultimi cento anni. “L'anomalia di temperatura media mensile di +1,5°C rispetto al trentennio 1981-2010 e di +1,4°C rispetto al trentennio 1991-2020 - spiega Pierluigi Randi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

