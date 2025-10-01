Un progetto per lo sviluppo del turismo

Un progetto per sostenere lo sviluppo turistico di Montecchio e del suo territorio. Si chiama “ Visit Montecchio “ ed è l’iniziativa sostenuta dal Comune e rivolta a strutture ricettive, operatori dei servizi turistici, associazioni locali e tour operator specializzati in incoming. L’amministrazione comunale intende strutturare una nuova offerta turistica integrata e promuovere Montecchio come meta del turismo lento, culturale, enogastronomico e outdoor. Ad aprire la serata di presentazione è stato il sindaco Federico Gori (nella foto), affiancato dalla consigliera comunale con delega a Cultura e Promozione, Ludovica Neri e da Federico Rubini, affidatario del progetto e responsabile del piano marketing territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it