Un progetto per lo sviluppo del turismo

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto per sostenere lo sviluppo turistico di Montecchio e del suo territorio. Si chiama “ Visit Montecchio “ ed è l’iniziativa sostenuta dal Comune e rivolta a strutture ricettive, operatori dei servizi turistici, associazioni locali e tour operator specializzati in incoming. L’amministrazione comunale intende strutturare una nuova offerta turistica integrata e promuovere Montecchio come meta del turismo lento, culturale, enogastronomico e outdoor. Ad aprire la serata di presentazione è stato il sindaco Federico Gori (nella foto), affiancato dalla consigliera comunale con delega a Cultura e Promozione, Ludovica Neri e da Federico Rubini, affidatario del progetto e responsabile del piano marketing territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: progetto - sviluppo

Parte da Piana degli Albanesi un importante progetto di sviluppo economico grazie ai fondi europei

Ari Aster guarda al futuro: in sviluppo un sequel di Eddington, un horror e un progetto sci-fi

Ponte Messina: Cipess approva il progetto definitivo. Sarà il ponte sospeso più lungo del mondo - Salvini: "Acceleratore di sviluppo"

progetto sviluppo turismoTurismo sostenibile. Ravenna città pilota per il progetto europeo Footprints. Il 2 ottobre presentazione a Bologna - Med BauNOW, nell’Auditorium Filla al parco della Montagnola, giovedì 2 ottobre, sarà presentato ... Secondo ravennanotizie.it

Locride, un progetto da 1,7 milioni per rilanciare il turismo nelle aree interne - Un nuovo impulso per il turismo sostenibile nelle aree interne della Locride: il Gal Terre Locridee, in collaborazione con Jonica Holidays e nell’ambito del Piano nazionale “MontagnaItalia” promosso ... Scrive reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Sviluppo Turismo