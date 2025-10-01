Un Posto Al Sole | Silvia e Michele volano in Nuova Zelanda saluti e attese

Nuove anticipazioni di Un Posto Al Sole: Silvia convince Michele a partire insieme per la Nuova Zelanda, lasciando Napoli e scatenando interrogativi sul loro futuro Una brezza nuova scuote Palazzo Palladini: Silvia ha fissato lo sguardo sull’orizzonte e non vuole più restare a guardare Michele consumarsi tra impegni e frustrazioni. Dopo mesi di tensioni e silenzi, decide di prenderlo per mano — e portarlo lontano. Michele, il giornalista dal cuore idealista, è stanco. La cronaca, le battaglie, le attese: tutto sembra averlo diviso da sé stesso. E Silvia lo vede: vorrebbe strapparlo dalla trappola della routine. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

