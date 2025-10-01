Un Posto al Sole, Anticipazioni Dal 6 Al 10 ottobre 2025: Guido cerca di riconquistare Mariella, Ferri in carcere è in pericolo, Rossella si riavvicina a Nunzio.” Scopri cosa accadrà nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Rai 3. Guido tenta disperatamente di riconquistare Mariella, ma una visita inaspettata complica tutto Damiano e Rosa si avvicinano mentre cercano di aiutare Eduardo ad uscire dai guai con Grillo. Gianluca affronta la sua dipendenza dall’alcol grazie a un’opportunità offerta da Diego al Vulcano. Roberto Ferri vive momenti drammatici in carcere, minacciato da Rosario e difeso da Marina. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole, Anticipazioni Dal 6 Al 10 ottobre 2025: Rossella divisa tra Nunzio e Riccardo!