Un pane ipoproteico per donare speranza | il progetto Fagioli ribelli approda nelle Marche

ANCONA – Malattia renale cronica, Ancona abbraccia il progetto nazionale 'I Fagioli Ribelli' grazie alla collaborazione tra l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e Cna Ancona, oltre al forno Taccalite che porta in città il pane ipoproteico per bambini e adulti. Un'unione vincente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

