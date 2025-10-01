Un pane ipoproteico per donare speranza | il progetto Fagioli ribelli approda nelle Marche
ANCONA – Malattia renale cronica, Ancona abbraccia il progetto nazionale 'I Fagioli Ribelli' grazie alla collaborazione tra l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e Cna Ancona, oltre al forno Taccalite che porta in città il pane ipoproteico per bambini e adulti. Un'unione vincente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
