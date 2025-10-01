Un nuovo comandante per la Dia di Bari | è il colonnello Gdf Leo

La Direzione Investigativa Antimafia di Bari ha un nuovo comandante: è il colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Giulio Leo, 54 anni, che subentra al collega Roberto Di Mascio, trasferito al Comando Regionale della Guardia di Finanza Abruzzo.Il colonnello Leo proviene dal Nucleo di Polizia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - comandante

Montecchio, si insedia il nuovo comandante dell'Arma

Il tenente colonnello Diego Serra è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza

Stefano Silvagni nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione Valconca. "Una guida salda e di esperienza"

Questa mattina il nuovo Comandante della Polizia Municipale Raffaele Campanella, accompagnato dall’Assessore alla Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Caltanissetta Marcello Mirisola, ha fatto visita in Questura per un saluto al - facebook.com Vai su Facebook

Donato Florio è il nuovo comandante del circomare di S. Margherita, succede a Salvatore Amenta - X Vai su X

Cambio al vertice della D.I.A. di Bari: il nuovo Capo Centro è il Colonnello Giuseppe Giulio Leo - Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, dove ha condotto indagini di rilievo anche a livello internazionale contro la criminalità organizzata ed ... Da giornaledipuglia.com

Bari, Francesco Piroddi è il nuovo comandante del reparto operativo dei Carabinieri VIDEO - Arriva da Roma e prende il posto di Dario Mineo, che assume il comando provinciale di Livorno; Mineo lascia un bilancio di arresti e sequestri record sul territorio ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it