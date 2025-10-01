Un legame connesso alla figura di Sant' Antonio di Padova | anche Forlì celebra San Francesco d’Assisi patrono d’Italia
Anche Forlì si prepara a festeggiare San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Sabato, alle 10, la chiesa di corso Garibaldi a lui dedicata ospiterà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, Livio Corazza, alla presenza delle autorità civili e militari. Le celebrazioni nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: legame - connesso
Episodio 3 del podcast di Venice Medical Center ? In questa puntata il Dott. Rotunno accoglie come ospite la Dott.ssa Nicole Amelia per esplorare il legame tra odontoiatria e medicina estetica. Un dialogo che rivela come la salute e l’estetica del sorriso sian - facebook.com Vai su Facebook
Papa Francesco e il desiderio di visitare la basilica di Sant'Antonio: «Vorrei venire a Padova a pregare» - Il desiderio di pregare Sant'Antonio, una figura per cui in Argentina c'è tradizionalmente grande devozione, è ovviamente il punto di partenza. Si legge su ilgazzettino.it
Sant’Antonio e la Calabria. Storia di un legame unico, se ne parla a Grisolia - È questo il titolo del convegno in programma il prossimo 28 dicembre alle 18 presso la Parrocchia Sant’Antonio di Padova a Grisolia (nel ... Riporta cn24tv.it