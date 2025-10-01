Un hotel di lusso dentro gli spazi della fiera | ecco la manifestazione d' interesse

Si va definendo il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo hotel nel quartiere fieristico di Padova. Una grande società internazionale, attiva nel settore dell’hotel management & hotel development, ha manifestato concreto interesse a valutare l’operazione sia come gestore che come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

hotel lusso dentro spaziUn hotel di lusso dentro gli spazi della fiera: ecco la manifestazione d'interesse - Il progetto prevede a Padova la riconversione dell’area dell’attuale Padiglione 11 in un albergo di livello quattro stelle o superiore, in grado di rispondere alle esigenze di ospitalità legate a even ... Lo riporta padovaoggi.it

