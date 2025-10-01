Un galeone nell’esagono Il murale di Mister Dada | Incarna la forza dei sogni

Un galeone a Reggio Emilia. Possibile? Certo, lo ha realizzato in quattro giorni Mister Dada. Ma perché proprio un galeone? È la domanda che sta tenendo banco dal weekend scorso fra i passanti di via Panciroli, che si accalcano alle spalle di Daniele Castagnetti (vero nome dello street artist di Vedriano di Canossa), pieni di meraviglia per l’opera che sta prendendo forma davanti ai loro occhi e desiderosi di carpirne dettagli e segreti. Avevamo lasciato l’artista (classe 1979) quest’estate, sull’adorato Appennino reggiano, per la presentazione della sua impresa più ambiziosa, ‘La MüntánArt’, 57 murales dipinti su altrettanti palazzi, case private, edifici scolastici, che hanno donato un nuovo volto a una buona porzione del territorio, e ora lo ritroviamo in pieno centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

